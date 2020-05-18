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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
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 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

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Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
17:06   18 Мая 2020
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Лидеры России и Турции созвонились 18 мая. Они обсудили ливийское урегулирование и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 18 мая. Главы государств выразили заинтересованность в скорейшем возобновлении мирного диалога в Ливии. Также они высказались за интенсификацию совместных усилий по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Президенты России и Турции коснулись темы сотрудничества в создании вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Кремле.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #идлиб #эрдоган #ливия #коронавирус

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