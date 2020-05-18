Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Лидеры России и Турции созвонились 18 мая. Они обсудили ливийское урегулирование и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 18 мая. Главы государств выразили заинтересованность в скорейшем возобновлении мирного диалога в Ливии. Также они высказались за интенсификацию совместных усилий по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Президенты России и Турции коснулись темы сотрудничества в создании вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в Кремле.