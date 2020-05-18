Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
17:04   18 Мая 2020
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19

Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии. Соответствующую информацию предоставила администрация турецкого лидера.

Кроме того, главы двух стран затронули региональные проблемы, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили сирийской проблематике. 

Стороны выразили общий настрой на поддержание совместных усилий в рамках заключенных договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Речь зашла также о принятом дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #эрдоган #телефонные переговоры #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...