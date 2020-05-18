Путин и Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили борьбу с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии. Соответствующую информацию предоставила администрация турецкого лидера.

Кроме того, главы двух стран затронули региональные проблемы, в том числе вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили сирийской проблематике.

Стороны выразили общий настрой на поддержание совместных усилий в рамках заключенных договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Речь зашла также о принятом дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму.