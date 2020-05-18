Ход США. Клинцевич и Бутина объяснили обвинения задержанным в Ливии россиянам

Надзорный орган ливийского псевдогосударственного образования (Правительство национального согласия) предъявил обвинения задержанным в мае 2019 года россиянам Самеру Суэйфану и Максиму Шугалею. Социологов обвиняют во вмешательстве в выборы в стране, где пока нет конституции и закона о выборах.

«Дело все еще расследуется, суда пока не было», — передает РИА Новости слова адвоката российских граждан.

На фоне усиливающегося давления на Россию подобное обвинение объясняется очень просто, считает член Совета Федерации, первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, кураторы ПНС Ливии на Западе будут использовать любые предлоги, чтобы выставить РФ в невыгодном свете.

Клинцевич рассказал «Политике Сегодня», что главным фактором в этой ситуации стал российский фильм «Шугалей», который основан на реальных событиях и повествует о судьбе заключенных граждан России в плену боевиков ПНС. Теневым кураторам псевдо-правительства Ливии пришлось предъявить россиянам обвинения, чтобы отвести от себя критику международного сообщества из-за фактического похищения иностранных граждан.

«Зная, что этот фильм снят на реальных событиях, кураторы из Вашингтона приняли решение дать вот такое указание. При этом судьба живых людей их не интересует. На первом месте – сам процесс и негативный фон по отношению к России, формирование негативного контента. Эта информационная война развязана давно», — отметил Клинцевич.

С членом Совфеда согласна гражданский активист Мария Бутина. Фильм «Шугалей» слишком правдиво отражает ту реальность, которую ПНС Ливии под руководством США пытается скрыть.

«Фильм безусловно стал триггером в этой ситуации. Сам арест наших социологов, на мой взгляд, это далеко не случайность, а политическое заявление со стороны Запада, попытка продемонстрировать свою власть на определенной территории. И если россияне приезжают в Ливию для мирных исследований, Вашингтон не заинтересован в том, чтобы миру открылась реальная картина», — подчеркнула Бутина.

Сенатор Клинцевич назвал ПНС Ливии «неустойчивой полугосударственной конструкцией», которая просто выполняет поручения вышестоящих руководителей из-за океана.

«Я очень сомневаюсь, что в деле с обвинениями в адрес россиян что-то будет доведено до логического конца, но тема будет отработана, это для них главное. Создать негативный образ России. Это часть стратегии, которую контролируют США», — заключил политик.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан проводили в Ливии социологические исследования. С мая 2019 года они находятся в тюрьме Митига, которую контролирует формально подчиняющаяся МВД ПНС военнизированная группировка RADA.