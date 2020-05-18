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 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
16:55   18 Мая 2020
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ООН: Йемен не способен справиться с пандемией коронавируса

ООН: Йемен не способен справиться с пандемией коронавируса

Йемен подвержен риску быть стертым с лица Земли из-за неспособности государства бороться со вспышкой COVID-19. Об этом заявил глава Агентства ООН по делам беженцев в Йемене Жан-Николя Бозе.

Количество пациентов с выявленным коронавирусом только увеличивается, отметил он в комментарии Sky News. При этом в государстве наблюдается дефицит медикаментов, необходимого оборудования и врачей. Самое главное, что выявить даже примерное количество пациентов с коронавирусной инфекцией невозможно по причине отсутствия систем тестирования, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). 

Также на сложной эпидемиологической ситуации в стране сказывается отсутствие больниц, половина из которых была разрушена в ходе пятилетней войны.

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Автор: Ирина Большунова
#оон #йемен #коронавирус

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