ООН: Йемен не способен справиться с пандемией коронавируса

Йемен подвержен риску быть стертым с лица Земли из-за неспособности государства бороться со вспышкой COVID-19. Об этом заявил глава Агентства ООН по делам беженцев в Йемене Жан-Николя Бозе.

Количество пациентов с выявленным коронавирусом только увеличивается, отметил он в комментарии Sky News. При этом в государстве наблюдается дефицит медикаментов, необходимого оборудования и врачей. Самое главное, что выявить даже примерное количество пациентов с коронавирусной инфекцией невозможно по причине отсутствия систем тестирования, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также на сложной эпидемиологической ситуации в стране сказывается отсутствие больниц, половина из которых была разрушена в ходе пятилетней войны.