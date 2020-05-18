Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

Беглов поздравил петербургских моряков с Днем Балтийского флота 

 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
17:03   18 Мая 2020
Армия

Кошкин: опасения американцев из-за экраноплана «Чайка» вполне обоснованы

Кошкин: опасения американцев из-за экраноплана «Чайка» вполне обоснованы

Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал озабоченность американских СМИ по поводу появления у РФ преемника «Каспийского монстра».

Факт того, что в России приступили к реализации проекта А-050 «Чайка-2», в рамках которого создается современный аналог советского экраноплана, прозванного «Каспийский монстр», вызвал опасения в СМИ США. На данное положение дел было обращено пристальное внимание в эфире радио Sputnik, в ходе которого военный эксперт Андрей Кошкин указал на то, что американцы не без оснований опасаются нового российского экраноплана.

Опасения американских экспертов в отношении нашего экраноплана вполне обоснованы», — заявил Кошкин, указывая на перспективность данной платформы, в основе которой уже существуют определенные традиции, берущие начало еще с советских времен: «Все начиналось с «Каспийского монстра», затем был создан экраноплан-ракетоносец «Лунь», и его характеристики удивляли западный мир».

Эксперт отметил, что новый отечественный экраноплан имеет ряд преимуществ, обладая характеристиками, которые имеют промежуточные значения между самолетом и катером.

В этом контексте Кошкин выразил уверенность по поводу того, что «Чайка» позволит России еще более уверенно защищать не только морские границы в акватории Черного и Каспийского морей, но и обеспечивать безопасность вдоль маршрута Северного морского пути. При этом эксперт отметил, что новый проект по тактико-техническим характеристикам окажется на порядок выше своего предшественника. «Чайка-2», по его утверждению, получит ракетное вооружение и при весе порядка 50 тонн сможет нести полезную нагрузку до 9 тонн.

Резюмируя потенциал развития данного проекта, эксперт подчеркнул, что создание новых экранопланов является весьма перспективным направлением развития российской армии.

Ранее журналисты американского издания We Are the Mighty успели окрестить новый российский экраноплан «морским монстром».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #экраноплан #А-050

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...