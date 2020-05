Кошкин: опасения американцев из-за экраноплана «Чайка» вполне обоснованы

Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал озабоченность американских СМИ по поводу появления у РФ преемника «Каспийского монстра».

Факт того, что в России приступили к реализации проекта А-050 «Чайка-2», в рамках которого создается современный аналог советского экраноплана, прозванного «Каспийский монстр», вызвал опасения в СМИ США. На данное положение дел было обращено пристальное внимание в эфире радио Sputnik, в ходе которого военный эксперт Андрей Кошкин указал на то, что американцы не без оснований опасаются нового российского экраноплана.

Опасения американских экспертов в отношении нашего экраноплана вполне обоснованы», — заявил Кошкин, указывая на перспективность данной платформы, в основе которой уже существуют определенные традиции, берущие начало еще с советских времен: «Все начиналось с «Каспийского монстра», затем был создан экраноплан-ракетоносец «Лунь», и его характеристики удивляли западный мир».

Эксперт отметил, что новый отечественный экраноплан имеет ряд преимуществ, обладая характеристиками, которые имеют промежуточные значения между самолетом и катером.

В этом контексте Кошкин выразил уверенность по поводу того, что «Чайка» позволит России еще более уверенно защищать не только морские границы в акватории Черного и Каспийского морей, но и обеспечивать безопасность вдоль маршрута Северного морского пути. При этом эксперт отметил, что новый проект по тактико-техническим характеристикам окажется на порядок выше своего предшественника. «Чайка-2», по его утверждению, получит ракетное вооружение и при весе порядка 50 тонн сможет нести полезную нагрузку до 9 тонн.

Резюмируя потенциал развития данного проекта, эксперт подчеркнул, что создание новых экранопланов является весьма перспективным направлением развития российской армии.

Ранее журналисты американского издания We Are the Mighty успели окрестить новый российский экраноплан «морским монстром».