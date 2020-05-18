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 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
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16:48   18 Мая 2020
Политика

Рябков заявил, что соперничество США и Китая в период пандемии вызывает тревогу

Рябков заявил, что соперничество США и Китая в период пандемии вызывает тревогу

Российская сторона испытывает тревогу по поводу нарастающей напряженности между Соединенными Штатами Америки и Китаем на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков отметил, что распространение COVID-19 по миру ускорило некоторые процессы. Речь идет и об увеличении конфронтации между США и КНР. Соперничество стран друг с другом стало более острым, пишет РИА Новости.

По словам замглавы МИД РФ, Москва фиксирует усиление давления на Пекин со стороны Вашингтона. Эти действия наблюдаются практически по всем направлениям международной повестки. США стремятся воздействовать на Китай как политически, так и психологически. Ответная риторика КНР тоже становится интенсивнее и жестче.

Рябков полагает, что ситуация не изменится и после завершения пандемии коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #китай #рябков #конфронтация #коронавирус

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