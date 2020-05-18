Рябков заявил, что соперничество США и Китая в период пандемии вызывает тревогу

Российская сторона испытывает тревогу по поводу нарастающей напряженности между Соединенными Штатами Америки и Китаем на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков отметил, что распространение COVID-19 по миру ускорило некоторые процессы. Речь идет и об увеличении конфронтации между США и КНР. Соперничество стран друг с другом стало более острым, пишет РИА Новости.

По словам замглавы МИД РФ, Москва фиксирует усиление давления на Пекин со стороны Вашингтона. Эти действия наблюдаются практически по всем направлениям международной повестки. США стремятся воздействовать на Китай как политически, так и психологически. Ответная риторика КНР тоже становится интенсивнее и жестче.

Рябков полагает, что ситуация не изменится и после завершения пандемии коронавируса.