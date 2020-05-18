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 Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

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 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

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16:48   18 Мая 2020
Общество

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Эффективная борьба с терроризмом подразумевает защиту Рунета, считает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

Пособники экстремизма и терроризма не должны чувствовать себя комфортно на просторах Рунета, передает слова Манукяна Федеральное агентство новостей. Преступники работают при помощи мессенджеров и социальных сетей.

"Я выступаю за регистрацию в социальных сетях и мессенджерах по паспорту. Мы слишком долго играли в либерализм, и ни к чему хорошему это не привело", — заявил блогер.

Интернет является слишком мощным оружием, чтобы позволять пользоваться им тем, кто действует без добрых намерений. Только защитив доступ получится остановить потоки клеветы и фейков, которые попадают в Рунет из-за рубежа. Мнение Манукяна подкрепляет история 46-летнего россиянина из Хабаровска.

Мужчина через Telegram вступил в запрещенную на территории Российской Федерации террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра". После этого он начал транслировать ее идеологию в соцсетях. Помимо вербовки он также занимался открытым призывом к участию в экстремистской деятельности и оказанию финансовой поддержки незаконным объединениям. После этого его осудили по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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Автор: Василий Пименов
#манукян #рунет #сеть

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