Вброс-оправдание ПНС Ливии за похищение россиян опубликован в СМИ

Генеральная прокуратура так называемого Правительства национального согласия Ливии попыталась оправдаться за похищение российских специалистов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых обвинили в "попытке повлиять на предстоящие выборы".

В понедельник, 18 мая, РИА Новости связалось с адвокатом похищенных россиян Мухаммедом Айядом. Юрист заявил о нежелании говорить со СМИ, выразив опасение, что неверно истолкованная информация может навредить его подзащитным, передает ФАН.

В беседе с агентством он рассказал, что россиян обвинили в попытке "вмешательства" в выборы. Примечательно, что в Ливии на данный момент нет конституции, как и закона о выборах. Большую часть страны контролирует армия, а Триполи подконтрольно так называемому ПНС.

По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, информации адвоката верить нельзя, потому что еще недавно он признавался, что на него оказывается сильнейшее давление, поэтому он не может работать дальше.