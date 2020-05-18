Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы транспорта в РФ

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе наземного, воздушного и водного транспорта. Так, например, загрузка самолетов не должна превышать 50% для соблюдения социальной дистанции и во избежание распространения коронавируса.

Авиакомпаниям теперь придется брать на борт самолетов в два раза меньше пассажиров, чем технически возможно. Не только экипаж, но и все пассажиры должны будут иметь медицинские маски, перчатки и антисептические средства.

Перед полетом у всех будут проверять температуру. Также в самолетах будут проводить регулярную дезинфекцию. Министерство транспорта предполагает, что новые меры могут привести к некоторому подорожанию авиационных билетов.

Спрос на велосипеды в апреле и первой половине мая 2020 года вырос на 36%, свидетельствуют данные "Авито". Россияне заинтересовались двухколесным транспортом, находясь на самоизоляции. Так, например, в Красноярске спрос вырос в два раза. Запрос "велосипед" на "Авито" занимает второе место.