Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

 Свердловские власти заплатили за риск внештатным водителям скорой помощи

Свердловские власти заплатили за риск внештатным водителям скорой помощи
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

Манукян: хабаровское дело подтвердило необходимость надежной защиты Рунета

 Свердловские власти заплатили за риск внештатным водителям скорой помощи

Свердловские власти заплатили за риск внештатным водителям скорой помощи
Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

Кабмин РФ финансово поддержал производство тестов по COVID-19 для стран Африки

 "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2"
Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

 Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии
16:12   18 Мая 2020
Категория

Семь российских судей могут оказаться под следствием

Семь российских судей могут оказаться под следствием

Запрос на разрешение возбуждения уголовных дел в отношении пятерых бывших и двух действующих судей был отправлен главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей России.

СК хочет привлечь пять российских судей, находящихся сейчас в отставке. В их числе оказались мировая судья Нагатинского района Москвы за мошенничество, судья Арбитражного суда Ростовской области за подделку доказательств и эпизоды мошенничества, а также судьи из других регионов.

Среди действующих судей в запросе на привлечение к ответственности значатся мировой судья Жуковского района Московской области и судья Новосибирского областного суда.

Законодательство РФ предполагает, что судьи даже после отставки находятся в статусе спецсубъекта, из-за чего для привлечения их к уголовной ответственности нужно разрешение квалификационной коллегии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#ск #рф #судья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...