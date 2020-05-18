Семь российских судей могут оказаться под следствием

Запрос на разрешение возбуждения уголовных дел в отношении пятерых бывших и двух действующих судей был отправлен главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей России.

СК хочет привлечь пять российских судей, находящихся сейчас в отставке. В их числе оказались мировая судья Нагатинского района Москвы за мошенничество, судья Арбитражного суда Ростовской области за подделку доказательств и эпизоды мошенничества, а также судьи из других регионов.

Среди действующих судей в запросе на привлечение к ответственности значатся мировой судья Жуковского района Московской области и судья Новосибирского областного суда.

Законодательство РФ предполагает, что судьи даже после отставки находятся в статусе спецсубъекта, из-за чего для привлечения их к уголовной ответственности нужно разрешение квалификационной коллегии.