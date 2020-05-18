Медведь напал на жителя Ярославля и прокусил ему бедро

Ярославец стал героем старинной русской сказки, когда на него посреди города напал медведь. Дикое животное прокусило ему ногу и оставило ссадины.

Инцидент произошел в ночь на 18 мая на улице Труфанова, когда мужчина возвращался домой. Молодой человек рассказал, что он успел выставить локоть, чтобы защититься от медведя. Однако животное все равно прыгнуло на пострадавшего, сообщает телеканал "360".

Ситуация не закончилась трагедией только благодаря проезжавшему мимо водителю такси, который успел использовать автомобильный сигнал, напугавший медведя. Тогда посадил парня в машину, чтобы как можно скорее доставить его больницу.

"Мне до последнего не верили, что меня покусал медведь", — рассказал телеканалу житель Ярославля.

Сейчас здоровью россиянина ничего не угрожает, однако теперь ему предстоит несколько уколов антибиотиков. Хотя пострадавшего больше интересует вопрос имени его героя, так как он не успел его отблагодарить, а таксист не представился.