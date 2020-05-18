Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил произвести выплаты врачам в полном объеме.

Назначенная правительством материальная помощь медикам, здоровью которых был нанесен ущерб в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, должна быть перечислена в полном объеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 18 мая. Поскольку это не было реализовано, необходимо произвести дополнительные выплаты, подчеркнул он. Специальное совещание, посвященное этому вопросу, российский лидер проведет 19 мая.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что замечания президента по реализации выплат медикам необходимо учесть в кратчайшие сроки.