Российские СМИ были обмануты ПНС Ливии, которое заявило о "предъявлении обвинений" Шугалею

Так называемое Правительство национального согласия Ливии отчиталось об "удовлетворительном" состоянии российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Информация об этом не соответствует действительности.

В качестве "подтверждения" якобы благополучного состояния россиян военный командир "правительства" ООН предоставил ролик, который был снят в сентябре прошлого года. На нем Шугалей и Суэйфан говорят о том, что с ними все хорошо, передает в понедельник ФАН.

Однако на кадрах было заметно, что узники ливийской тюрьмы "Митига" сильно похудели и осунулись. Неофициальная тюрьма, в которой находятся Шугалей и Суэйфан, известна тем, что заключенных в ней пытают и могут даже убить. Стражи не жалеют даже женщин.

Вброс об "удовлетворительном" состоянии российских социологов опубликовало РИА Новости. Агентство сослалось на слова адвоката, представляющего интересы российских ученых. Юрист заявил, что никаких препятствий для встреч с заключенными якобы нет.

Однако ранее адвокат заявлял, что за 11 месяцев пребывания россиян в ливийских стенах, он смог попасть к ним всего раз. Вероятно, на юриста надавили боевики, чтобы он передал в массы информацию, выгодную ПНС. Кроме этого, он заявил, что россиянам предъявили обвинения во "вмешательстве" в выборы. Оба этих заявления можно воспринимать за вброс, сделанный под давлением ПНС Ливии, считают журналисты ФАН.