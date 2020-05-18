Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая

Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая

 Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам

Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам
Российские СМИ были обмануты ПНС Ливии, которое заявило о "предъявлении обвинений" Шугалею

Российские СМИ были обмануты ПНС Ливии, которое заявило о "предъявлении обвинений" Шугалею

 Родионов: США заставят украинцев отрабатывать антироссийские тезисы в видеоиграх

Родионов: США заставят украинцев отрабатывать антироссийские тезисы в видеоиграх
Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

 В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда
Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая

Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая

 Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам

Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам
Российские СМИ были обмануты ПНС Ливии, которое заявило о "предъявлении обвинений" Шугалею

Российские СМИ были обмануты ПНС Ливии, которое заявило о "предъявлении обвинений" Шугалею

 Родионов: США заставят украинцев отрабатывать антироссийские тезисы в видеоиграх

Родионов: США заставят украинцев отрабатывать антироссийские тезисы в видеоиграх
Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

 В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда
15:56   18 Мая 2020
Общество

Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам

Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам

Премьер-министр России Михаил Мишустин пристыдил лиц, пытавшихся рассчитывать допвыплаты за борьбу с COVID-19 врачам и медицинскому персоналу по часам или сменам.

Количество отработанных часов в медицинских учреждениях во время пандемии при оформлении дополнительных выплат не должно учитываться, объяснил премьер. Он обязал глав регионов проконтролировать, чтобы все медики получили положенные им денежные выплаты в кратчайшие сроки. Сразу после того, как средства перечислят в регионы, они должны быть выплачены врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу.

Четвертый самолет вылетел из Сербии в Россию, на его борту находятся военнослужащие, которые помогали сербским врачам бороться с пандемией коронавируса в республике. Сегодня вернутся в Россию более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники. В выходные из Сербии прибыли семь самолетов, всего за это время вернулись 87 российских специалистов войск РХБЗ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#врачи #выплаты #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...