Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать допвыплаты медикам по часам

Премьер-министр России Михаил Мишустин пристыдил лиц, пытавшихся рассчитывать допвыплаты за борьбу с COVID-19 врачам и медицинскому персоналу по часам или сменам.

Количество отработанных часов в медицинских учреждениях во время пандемии при оформлении дополнительных выплат не должно учитываться, объяснил премьер. Он обязал глав регионов проконтролировать, чтобы все медики получили положенные им денежные выплаты в кратчайшие сроки. Сразу после того, как средства перечислят в регионы, они должны быть выплачены врачам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу.

Четвертый самолет вылетел из Сербии в Россию, на его борту находятся военнослужащие, которые помогали сербским врачам бороться с пандемией коронавируса в республике. Сегодня вернутся в Россию более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники. В выходные из Сербии прибыли семь самолетов, всего за это время вернулись 87 российских специалистов войск РХБЗ, сообщили в Министерстве обороны РФ.