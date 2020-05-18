Родионов: США заставят украинцев отрабатывать антироссийские тезисы в видеоиграх

Видеоигры на Украине направлены на решение социальных проблем, по заявлению Госдепа США. Однако на самом деле они существуют как элемент информационной войны, заявил руководитель Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов.

Государственный департамент США выделил на укрепление отношений США и Украины и решение социальных проблем последней 100 тысяч долларов. Планируется, что проект выявит 50 разработчиков-профессионалов из Украины, которые начнут создавать серьезные игры, об этом пишет "Экономика сегодня".

Видеоигры – виртуальная реальность, дающая человеку возможность на некоторое время уйти в воображаемый мир, следовательно, никаких насущных проблем она решить не может, и справится с такой задачей Госдепа как "решение социальных проблем" неспособна, подчеркивает Дмитрий Родионов.

Напротив, эксперт заявляет, что правительства США и Украины совместно решили воспитать некий ограниченный пласт людей, предпочитающих виртуальную реальность настоящей.

Отмечается, что для США это новое направление, ведь раньше инвестиции Штатов были направлены на развитие политинститутов и так называемых "независимых СМИ". Все это является частью информационной войны, развернутой Госдепом на Украине с 2014 года, отмечает Дмитрий Родионов.

Медиапространство заполнено американским продуктом, создающим из России образ мирового зла и противника. Нет сомнений, что эти тезисы будут продолжены на Украине в видеоиграх, оплаченных США, подытожил собеседник издания.