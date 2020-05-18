Куликов: по идеологии Запада нанесен серьезный удар

Западная идеология, как образец для всего остального мира и, в том числе, для России, если не рухнула окончательно в нынешний условиях, когда мир столкнулся с эпидемией коронавируса, то серьезно пошатнулась.

Такое мнение в эфире радио ВестиFM высказал российский политолог и публицист Дмитрий Куликов.

Говоря о том, кто наиболее пострадал от эпидемии коронавируса в мире, Куликов отметил, что самый серьезный урон понесла концепция западной цивилизации, как образца для всего остального человечества.

По словам политолога, конечно, ужасно, что в мире такое большое число погибших от коронавирусной инфекции, но за ситуацией с реальной человеческой болезнью многие не замечают исчезновения сущностей, до этого активно присутствовавших в культурно-идеологическом пространстве.

«Я наберусь смелости и скажу, что в этом культурно-идеологическом пространстве или уже скончалась, или находится в предсмертном состоянии такая серьезная идеологема как идеологема превосходства западной конструкции, западной цивилизации. По этой конструкции нанесен серьезный удар», — подчеркнул журналист.

Потому что в сложившейся ситуации уже нельзя говорить о социальном, социо-культурном или социально-экономическом превосходстве западных стран, и тем более говорить, что они остаются образцом политики, образцом демократии и образцом экономики… Пришло время задуматься, а были ли они вообще образцом?

Потому что в условиях кризиса, этого тяжелого коронавируса, который, тем не менее, является не самой тяжелой эпидемией, с которой за свою историю сталкивалось человечество, первое с чем возникли проблемы – это с образцом, которому Запад предлагал следовать всему человечеству. По любому параметру, куда не посмотри, подчеркнул Куликов, везде увидишь проблематику.

«Они знают, что они как образец рушатся, а это означает, что снижаются их возможности управлять нами и всеми остальными, поэтому такие судорожные движения – где-то смешные, а где-то раздражающие», — добавил политолог.

Отсюда, по его словам, возникла и кампания в западной прессе, направленная на распространение мнения даже не о том, что мы не можем бороться с эпидемией или наши врачи не достаточно квалифицированы, а на то, что мы якобы переписываем статистику. У них эта кампания проводится очень активно.

«Они должны у себя на Западе как-то объяснить, почему у русских все не так плохо. При этом они там даже не очень заморачиваются, чтобы это как-то объяснять…, достаточно просто заявить, что «Коронавирус разрушил Москву», как это сделало на днях CNN», — напомнил Дмитрий Куликов.

То есть, отметил политолог в заключение, крушение этого «образца вершины человеческого развития», выраженного прежде всего в США, вызывает там такую реакцию – они борются за то, чтобы люди на Западе не узнали и не подумали, что в России может быть лучше.