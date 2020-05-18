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15:28   18 Мая 2020
Экономика

Сын писателя Александра Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын писателя Александра Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Занимавший должность гендиректора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский покинет пост. Новым главой станет Степан Солженицын, младший сын писателя Александра Солженицына, сообщают в компании.

Рашевский останется в совете директоров угольной компании и войдет в совет директоров "Еврохима". Солженицын же сохранит позицию главы Сибирской генерирующей компании (СГК).

Все перестановки носят плановый характер, прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора СУЭК Сергей Григорьев. После интеграции с СГК эта трансформация "является следующим логичным шагом", подчеркнул он.

Будучи членом совета директоров СУЭК Рашевский сконцентрирует все свое внимание на развитии направлений и синергий всех компаний. И СУЭК, и "Еврохим", по словам Григорьева, выступают в качестве индустриальных лидеров.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #еврохим

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