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15:12   18 Мая 2020
Общество

Блогеры-либералы выгораживают "шутников", разместивших нацистов на "Бессмертном полку"

Блогеры-либералы выгораживают "шутников", разместивших нацистов на "Бессмертном полку"

Размещение фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка" не смутило прозападные издания и блогеров. Произошедшее стало поводом для новых антироссийских высказываний, а злоумышленников выставили "шутниками".

Ежегодное шествие "Бессмертного полка" должно было состояться онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Участники движения могли разместить фотографии своих родных ветеранов на специализированном сайте. Священный для россиян праздник оказался поводом для провокации — несколько злоумышленников разместили на площадке фотографии нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера и других его приближенных. Подозреваемые были задержаны, они проходят по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Прозападные активисты и либеральные издания вновь попытались исказить действительность, выставляя провокацию лишь неудачной "штукой". Телеканал "Дождь" акцентирует внимание на угрозе уголовного срока за попытку пошутить, а скандально известное "Радио Свобода" (признано иноагентом на территории России) намеренно называет задержанных "участниками акции", пытаясь сформировать необходимое мнение словесными манипуляциями, сообщает Nation News.

Реакция активистов не нова — они давно пытаются выставить преступников "жертвами режима". В интересах своих иностранных спонсоров они делали то же самое с образом Владислава Синицы — блогера, который призывал убивать детей сотрудников МВД и был за это приговорен к 5 годам заключения.

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Автор: Илья Романович
#россия #ск #нацизм #провокации #бессмертный полк

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