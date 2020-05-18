Путин поручил МЧС начать масштабную санобработку общественных мест в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сложное время пандемии Россия будет вместе с Дагестаном. Он поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в республике.

"С Дагестаном сейчас будет вся Россия", — сказал президент. Сейчас он проводит видеоконференцию с руководством и общественностью Дагестана в связи с пандемией коронавируса. Обсуждается обстановка в республике и меры борьбы с распространением коронавируса.

Сегодня Общественная палата России призвала расширить федеральные меры поддержки во время пандемии коронавируса на беременных женщин, многодетные семьи и детей старше 16 лет. Авторы предлагают выплачивать беременным женщинам по 5 тысяч рублей, то есть за три месяца эпидемии они смогут получить 15 тысяч рублей.