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15:10   18 Мая 2020
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Прокуратура РФ проверит факт нарушения выплат для медперсонала в 10 регионах страны

Прокуратура РФ проверит факт нарушения выплат для медперсонала в 10 регионах страны

Российские прокуроры изучают вопрос, связанный с нарушением выплат. Не все медики смогли получить обещанные субсидии в указанный срок.

Информация о нарушениях стала причиной масштабной проверки в более чем десяти регионах страны. Глава ведомства Игорь Краснов поручил сотрудникам прокуратуры Иркутской, Челябинской, Владимирской областей, а также других регионов проверить ситуацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также сотрудники медучреждений, посчитавшие, что в их отношении имели место правонарушения, могут обратиться в прокуратуру с помощью интернет-портала. Все заявки будут учтены и изучены в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин поручил установить выплаты для всего медперсонала, который работает с выявленными случаями пневмонии коронавируса. Также российский лидер отметил, что все средства за апрель должны были поступить 15 мая.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #нарушения #прокуратура

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