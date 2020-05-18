Прокуратура РФ проверит факт нарушения выплат для медперсонала в 10 регионах страны

Российские прокуроры изучают вопрос, связанный с нарушением выплат. Не все медики смогли получить обещанные субсидии в указанный срок.

Информация о нарушениях стала причиной масштабной проверки в более чем десяти регионах страны. Глава ведомства Игорь Краснов поручил сотрудникам прокуратуры Иркутской, Челябинской, Владимирской областей, а также других регионов проверить ситуацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также сотрудники медучреждений, посчитавшие, что в их отношении имели место правонарушения, могут обратиться в прокуратуру с помощью интернет-портала. Все заявки будут учтены и изучены в кратчайшие сроки.

Президент России Владимир Путин поручил установить выплаты для всего медперсонала, который работает с выявленными случаями пневмонии коронавируса. Также российский лидер отметил, что все средства за апрель должны были поступить 15 мая.