Матвиенко: Москва не видит оснований для расследования в отношении ВОЗ в связи с пандемией

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко не видит альтернативы в отношении ВОЗ и выступает против ее ликвидации.

Об этом Матвиенко рассказала в интервью корреспонденту "Интерфакса". Кремль не находит оснований для расследования деятельности Всемирной организации здравоохранения в период пандемии. Распространение коронавирусной инфекции еще не прекратилось в мире. Нельзя "уничтожать то полезное", что удалось накопить за десятилетия работы, считает Матвиенко.

Пострадавшие в результате пандемии государства получат от Китая помощь в размере 2 млрд долларов в течение двух лет, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Регионы с высоким уровнем распространения COVID-19 в России отсутствуют, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на статистические данные за сутки. Если сравнивать российские данные с мировыми, то смертность людей с выявленным коронавирусом в РФ ниже более чем в семь раз.