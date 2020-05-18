Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассказал, что Китай готов в течение двух лет предоставить странам, пострадавшим во время коронавирусной инфекции, материальною помощь в размере двух миллиардов долларов.

Генсекретарь Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения отметил, что Китай готов помочь государствам, где эпидемия коронавируса получила серьезные последствия.