Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Дагестан должен получить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Дагестан получит все необходимое для противостояния распространению инфекции. Отдельно он отметил важность снабжения тест-системами в достаточном объеме. Система здравоохранения Дагестана работает в напряженном режиме, заявил президент.

Путин призвал мусульман отмечать праздник Ураза-байрам дома из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на улучшение ситуации, опасность распространения инфекции все еще сохраняется.