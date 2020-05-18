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14:29   18 Мая 2020
Общество

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Дагестан должен получить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Дагестан получит все необходимое для противостояния распространению инфекции. Отдельно он отметил важность снабжения тест-системами в достаточном объеме. Система здравоохранения Дагестана работает в напряженном режиме, заявил президент.

Путин призвал мусульман отмечать праздник Ураза-байрам дома из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на улучшение ситуации, опасность распространения инфекции все еще сохраняется.

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Автор: Василий Пименов
#путин #дагестан #коронавирус

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