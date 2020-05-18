Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ

Опасность распространения коронавируса в России остается высокой, несмотря на положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства предупредил россиян о ситуации с коронавирусом, которая все еще остается серьезной. Он отметил, что благодаря принятым мерам удалось добиться положительных результатов в борьбе с распространением инфекции.

Отдельно Путин обратился к мусульманам. Он посоветовал прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.