Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

 Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»

Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»
Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

 Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов

Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов
В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

 Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада
Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

 Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»

Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»
Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

 Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов

Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов
В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

 Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада
14:17   18 Мая 2020
Общество

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ

Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ

Опасность распространения коронавируса в России остается высокой, несмотря на положительную динамику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства предупредил россиян о ситуации с коронавирусом, которая все еще остается серьезной. Он отметил, что благодаря принятым мерам удалось добиться положительных результатов в борьбе с распространением инфекции.

Отдельно Путин обратился к мусульманам. Он посоветовал прислушаться к муфтиям и отметить праздник Ураза-байрам дома.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...