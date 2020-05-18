Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»

В период распространения коронавирусной инфекции в России появилось десять новых видов государственной поддержки. Материальную помощь из бюджета получают семьи с детьми, медработники, болеющие граждане, заемщики и «коммунальные» должники.

Регулярные выплаты небольшие: 5 000 рублей на детей до трех лет, 3 000 рублей на безработных родителей. 11 мая президент РФ Владимир Путин анонсировал дополнительные 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Шаг приятный, но единоразовый. Многодетная мать из Ростовской области Татьяна Сорокина получит от государства 90 тысяч рублей, при том что на пропитание своей семьи с 14-ю несовершеннолетними детьми тратит 20-30 тысяч рублей в неделю.

«Много никогда не бывает, было бы еще, было бы лучше, — рассуждает многодетная мать. — Сколько дали, и то спасибо! Лишь бы дали. Покамест даже в Госуслуги зайти не можем».

С Госуслугами проблемы возникли в первый же день подачи заявлений на выплату. За сутки от мам и пап России поступило более двух миллионов обращений. Сейчас эта цифра выросла до 10 миллионов. Спрос объясним — процедура не требует никаких бюрократических операций, кроме заполнения анкеты с данными ребенка. По сути, даже обеспеченные семьи, не ощутившие последствий пандемии, могут беспрепятственно получить помощь. Некоторые дети сами просят родителей оформить заявку — деньги хотят потратить на карманные расходы. Однако, по мнению экспертов, таких в России немного — коронакризис не обошел стороной почти ни одну российскую семью. По словам профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, даже если бы выплата на ребенка до 16 лет была адресной, то есть выдавалась бы только тем, кто нуждается, итоговая сумма увеличилась бы незначительно.

«Конечно, всем бы хотелось, чтобы и выплата была побольше, чтобы она была ежемесячной, а не одноразовой, — размышляет Синельников. — Но вы поймите, финансовые ресурсы государства не беспредельны. Сейчас очень большие деньги государство выплачивает самым разным группам населения».

Как рассказал экономист Никита Ключевский в эфире радио «Комсомольская Правда», только на одних детей «антикризисной» помощи из бюджетов требуется на 270 млрд рублей. По мнению его коллеги, профессора из Высшей Школы Экономики Андрея Заостровцева, такие деньги для российской «казны» незначительны.

«Я не беспокоюсь за бюджет, если речь идет о выплатах физическим лицам. Могут быть более значительными субсидии крупным компаниям», — прогнозирует Заостровцев.

Эксперт замечает, что инфляцию массовое обогащение на 10 тысяч рублей не вызовет, так как материальная поддержка замещает выпавшие доходы.

«Проблема бы с инфляцией возникла, если бы эти выплаты предполагалось осуществлять ежемесячно, — соглашается Никита Ключевский. — Но поскольку это выплаты единовременные, влияние на инфляцию это не окажет. Позволит поддержать потребительской спрос на том уровне, какой был до самоизоляции».

По его мнению, «все более и более голый бюджет» можно «одеть» тремя способами: сокращением расходов на федеральном уровне, облигациями федерального займа и девальвацией национальной валюты.

К слову, одним экономическим контекстом «путинские выплаты» не ограничены. Яркие действия российского лидера наводят на мысль о рейтингах и ближайших голосованиях — не пытается ли действующая власть «задобрить» семейного избирателя?

«Президент у нас пока никуда не баллотируется, — отмечает политтехнолог Евгений Минченко. — У нас президентские выборы в 2024 году, мы еще не знаем, будет в них участвовать Путин или нет. Поэтому вопрос рейтинга сейчас не носит острого характера».

Кроме того, Минченко подчеркивает, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока неизвестна — «а эффект от подобного рода выплат не может быть продолжительным». При этом политолог не отрицает, что политический подтекст у материальной помощи гражданам есть.

Темой выплат пытались привлечь внимание оппозиционеры, требуя от государства по 100 тысяч «антивирусных» рублей на каждого гражданина. Но ни специалисты, ни сама власть не нашли в программах критиков опоры на реальный бюджет страны.

«Все эти разговоры по поводу вертолетных денег — это не более чем экономическая публицистика, даже беллетристика, — считает Ключевский. — За этими высказываниями не стоит ни расчетов, ни моделей».

Зато реальными расчетами и планированием занимаются российские родители, подавшие заявление на материальную помощь. Татьяна Сорокина думает потратить 90 тысяч рублей (по 10 000 на девятерых детей до 15 лет включительно) на подготовку к школе. При этом переживает, что трое 16-летних школьников выплату от государства «не заслужили».

«Они что меньше всех едят?» — не понимает Сорокина.

Частичное недовольство в связи с выплатами выразил 13 мая и президент страны Владимир Путин. Правда, по другому вопросу. Президента не удовлетворила готовность портала госуслуг к наплыву пользователей. Он потребовал у правительства возобновить стабильную работу интернет-ресурса. 18 мая в официальном Твиттер-аккаунте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации написали, что услуга выведена на отдельную страницу для предотвращения перебоев.

Выплаты на 10 млн детей оформлены через портал госуслуг. Услуга была выведена на отдельную страницу https://t.co/KRzUtkv7yB 12 мая 2020 года.https://t.co/GpBdMQGZO9 pic.twitter.com/JNnNDyIdxU — Минкомсвязь России (@minsvyaz_news) May 18, 2020

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что положенные доплаты не получили медики ряда регионов.