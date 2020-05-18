Свердловские власти заплатили за риск внештатным водителям скорой помощи

Медики Свердловской области не жаловались региональным властям на невыплаты надбавок за работу с инфицировнными COVID-19 пациентами. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько.

«Я не слышал о таком. Насколько я знаю, все медики получили выплаты в срок», — сказал он.

В свою очередь об отсутствии жалоб заявил депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских, представляющий в Госдуме интересы жителей Среднего Урала. По его словам, практика почасовой оплаты врачам вместо фиксированных выплат «не носит массовый характер».

«Лично мне как депутату таких жалоб не было. Когда мы довели ситуацию с водителями до конца, то сразу же обратились к медикам, чтобы они сообщали нам, если не будут получать выплаты. Мы исправим эту несправедливость», — сказал народный избранник.

Восстановить справедливость, по словам собеседника, удалось в ситуации с внештатными водителями скорой помощи. Ранее на выплаты могли претендовать лишь те, кто работает в муниципальных и государственных учреждениях. В настоящий момент, по оценке депутата, около 90 водителей в Екатеринбурге работают на аутсорсинге, то есть числятся в коммерческих организациях.

«Такая ситуация была в более чем 20 регионах, где работают такие структуры. Мы вовремя обратили на нее внимание. В постановление Путина внесли поправки. Сейчас проблема решена. Все водители скорой получают деньги», — заверил Альшевских.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на анонимный источник в одной из больниц Свердловской области сообщило, что врачам не выплачиваются деньги согласно постановлению президента, а начисляется почасовая оплата за работу с пациентами. Аналогичные жалобы поступали от врачей из разных регионов. Прокуратура и СК РФ проводят в них проверку.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая раскритиковал ход предоставления медикам дополнительных выплат. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны производиться за сам факт работы с зараженными COVID-19 пациентами, а не за время.