Мартынов рассказал о скором развале Украины

Политолог Алексей Мартынов указал на наличие на Украине явных политических признаков скорого развала государства.

В скором времени мы все сможем стать свидетелями того, как рухнет государственность Украины, в результате чего страна развалится на части. Подобное мнение, по данным информационного портала «ПолитНавигатор» в рамках радиопрограммы «Бывшие» на «Вести ФМ» высказал политолог Алексей Мартынов. При этом эксперт указал на то, что основной причиной такого развития событий в соседней с Россией стране становится отсутствие у Киева желания навести порядок в системе управления собственным государством.

«Украина теряет управление как таковое», — заявил Мартынов, указывая на неспособность украинского президента Владимира Зеленского обеспечить адекватный уровень государственного управления. При этом политолог пояснил причину данной ситуации вопиющей некомпетентностью украинского лидера: «Он продолжает играть известную ему роль Голобородько, не понимая внутренних процессов – зачем, как, что и почему, и как с этим быть. Я имею в виду группы влияния, противоречивые интересы элит, конфликт в Донбассе, и так далее».

Подобное положение дел, в свою очередь, порождает серьезные риски того, что первой от Украины может отойти Новороссия.

«Украинская государственность, которая стояла, но шаталась, начала разрушаться очень быстро. И мы в ближайшее время будем свидетелями, как это все рухнет, как это все будут делить, и кто что под себя будет отжимать», — заявил Мартынов, отмечая, что «Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская области, безусловно, захотят пойти путём Донбасса».

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, эксперт высказал уверенность в том, что данные украинские регионы если и не войду в состав России, то уже в обозримом будущем четко заявят о своем нежелании оставаться «в том дурдоме, в котором сегодня пребывает подавляющее большинство украинских граждан и территорий», что грозит неминуемым развалом Украины.

Ранее политический аналитик Анатолий Вассерман указал на готовность Киева идти на конфликт не только с РФ, но и с другими странами.