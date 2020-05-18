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15:32   18 Мая 2020
Весь мир

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

Заявления бывшего министра обороны Турции Фикри Ышыка о том, что Россия для Анкары всего лишь «сосед, которого не выбирают», отражает только его личное мнение, но в Москве не питают иллюзий относительно членства Турции в НАТО.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, комментируя высказывание экс-министра обороны Турции Фикри Ышыка в эфире радиостанции «Голос Америки» о том, что Анкара не считает Россию своим настоящим союзником, а лишь использует ее для решения своих политических задач на Ближнем Востоке.

В частности, отвечая на вопрос о том, возможно ли сближение Турции и России, Ышык ответил, что, напротив, «именно Россия стала в свое время причиной того, что Турция вступила в Североатлантический военный блок».

«Мы очень хорошо знаем Россию. То, что у нас близкие отношения, в особенности в экономике, не означает, что это стратегические отношения. У Турции стратегические отношения с НАТО, но для решения сирийского кризиса и других региональных проблем необходимо участие России», — добавил бывший министр.

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

При этом Ышык отметил, что Анкаре приходится вынуждено сотрудничать с Москвой, так как иначе ей не добиться разрешения своих проблем в Сирии, ведь США при президентстве Барака Обамы, по его словам, «не разобрались» с сирийским президентом Башаром Асадом.

«До того, как Россия вступила в игру в Сирии, был шанс решить проблему без Асада, но администрация США не действовала решительно, они смотрели на ситуацию со стороны, пока правила игры полностью не изменились. Реальное решение так и не было найдено», — напомнил экс-министр.

Поэтому сейчас Турции необходимо тесно взаимодействовать с Россией, для поиска решения, объяснил Ышык, но это взаимодействие не стратегическое, а тактическое.

«Турция является и останется лояльным членом НАТО. Но кроме того, Россия наш сосед. Можно выбирать друзей и союзников, но не соседей. И с соседями надо поддерживать хорошие отношения», — добавил он.

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

При этом экс-министр напомнил, что США «нечестно» повели себя по отношению к Турции в вопросе покупки зенитно-ракетных комплексов, тем самым подтолкнув Анкару к российским С-400.

«Мы же союзники. Мы попросили у вас Patriot, но вы потребовали вдвое больше, чем русские за С-400, и отказались передавать технологии и создавать совместное производство. А когда мы заявили, что рассмотрим другие предложения, вы стали угрожать Турции санкциями. Это не честное поведение», — подчеркнул Ышык.

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

Комментируя это выступление турецкого бывшего министра, российский сенатор Владимир Джабаров выразил уверенность, что Ышык высказал свое личное мнение о российско-турецких отношениях.

«С другой стороны, у нас никогда не было иллюзий — мы знаем и всегда помнили, что Турция член Североатлантического альянса со всеми вытекающими обязательствами. Да, есть у Турции разногласия с НАТО, но они как раз носят «тактический характер» — в стратегическом плане Турция верный союзник всех стран НАТО», — напомнил сенатор.

Россия, по его словам, не питает иллюзий о возможности поддержания постоянных союзнических отношений в политике, где постоянными могут быть только интересы. А российским главным интересом в Сирии остается борьба с международным терроризмом и пока Турция помогает в этом Москве, российская сторона это приветствует и надеется, что реальная цель, которую преследует Анкара – это изгнание с сирийской земли террористических банд.

Джабаров объяснил турецкому министру Ышыку, почему нельзя шутить с Россией

«Важно, что Эрдоган принес извинения за гибель российского летчика, — напомнил также Владимир Джабаров. — Я надеюсь, это будет хорошим уроком для всех участников конфликта — с Россией нельзя шутить и играть в какие-то двойные игры. Либо мы честно взаимодействуем — либо вообще не взаимодействуем. Если турки готовы к конструктивному сотрудничеству — мы это приветствуем».

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Автор: Александр Люблинский
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