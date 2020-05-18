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14:51   18 Мая 2020
Россия

Депутат Костенко объяснила невыплаты краснодарским медикам «системной ошибкой»

Депутат Костенко объяснила невыплаты краснодарским медикам «системной ошибкой»

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.

«Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, что федеральный центр переводит стрелки на муниципалитеты, а муниципалитеты на главврачей. Кто в этой ситуации не доработал, надо разобраться. Этим я и пытаюсь пристально заняться. <...> Не может быть такого, что главврач злостно не платил зарплаты медикам "на передовой". Я думаю, это системная ошибка. Здесь все виноваты в этой ситуации. Не нужно искать "крайнего", а нужно выяснить, где она [проблема] возникла и устранить», — объяснила «Политике Сегодня» она.

О том, что обещанные президентом доплаты не дошли до адресатов, сообщили работники Абинской Центральной районной больницы Краснодарского края. Их видеообращение опубликовал telegram-канал «НеВыплаты». Руководство учреждения заверило, что выплаты сотрудникам «не положены». В частности, на несправедливость Костенко жаловались врачи скорой помощи Успенского района.

«Я направила запрос в органы власти Краснодарского края, чтобы проблему взяли на личный контроль и произвели выплаты», — добавила Костенко.

Депутат Костенко объяснила невыплаты краснодарским медикам системной ошибкой федералов

Отчасти вину за невыплаты парламентарий возлагает и на федеральный центр:

«Есть информация, что не все медики должны получить выплаты. Рекомендации Минздрава и Правительства РФ были не совсем корректны. Это момент, который нужно четко отработать, чтобы у врачей не было напрасных ожиданий».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поставил перед главами регионов задачу проконтролировать, чтобы медики получили положенные средства в кратчайшие сроки. 

15 мая президент России Владимир Путин раскритиковал ход предоставления медикам дополнительных выплат за работу с больными коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны производиться за сам факт работы, а не за время.

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Автор: Арсений Аскольский
#краснодарский край #выплаты #медики

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