ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о проблемах музеев в период пандемии

Влияние пандемии коронавируса на работу музеев рассмотрят Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" в прямом эфире под названием "Как музеи пережили карантин".

Режим самоизоляции и установленные для борьбы с пандемией ограничения повлияли на работу музеев, однако не остановили их деятельность полностью. Сотрудники организаций продолжают взаимодействовать с фондами и хранилищами, реализуют онлайн-проекты и проводят научные исследования, пишет ФАН.

Основными вопросами прямого эфира станут: процесс выхода музеев из самоизоляции, достижения организаций, глобальные изменения всей сферы после пандемии. Журналисты и эксперты также обсудят судьбу скифского золота, которое находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с начала февраля 2014 года.

Участие в онлайн-конференции примет директор музея "Ельцин-центр" Дина Сорокина, руководитель Военно-исторического музея Черноморского флота Владимир Клюев, первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко и другие. Прямой эфир начнется в 14:00 по ссылке.