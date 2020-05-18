Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов

Работающие на территории РФ кредитно-финансовые организации сомневаются, что в состоянии корректно отслеживать поступления на счета физических лиц алиментов, которые нельзя взыскать для погашения долгов. Об этом говорится в письме Минюсту и ЦБ РФ.

Автором обращения выступила Ассоциация банков России (АБР). С 1 июня текущего года вступают в силу новые поправки в законодательстве об исполнительном производстве. Так, вводится специальная маркировка видов дохода российских граждан, позволяющая банкам отделить "неприкосновенные" от взысканий доходы.

В рамках закона запрещается погашать задолженности за счет пособий и других социальных выплат, предоставляемых со стороны государства. Речь идет о пенсиях по потере кормильца, материнском капитале, пособиях для детей и другой помощи.

До определенного момента недоступные доходы никак не разграничивали. Однако в связи с принятием и вступлением в силу поправок банки обратились в Минюст с просьбой пояснить, должны ли клиенты самостоятельно маркировать свои доходы и несут ли кредитные организации ответственность за ошибочное списание "неприкосновенных средств" в счет погашения долгов.