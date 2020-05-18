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13:35   18 Мая 2020
Общество

"Союзплодоимпорт" считает незаконным арест своего товарного знака в Бенилюксе

"Союзплодоимпорт" считает незаконным арест своего товарного знака в Бенилюксе

Арест товарных знаков в странах Бенилюкса является противозаконным. Об этом заявили в пресс-службе госпредприятия "Союзплодоимпорт".

Как отмечается в материале РИА Новости, арест товарных знаков предприятия произошел из-за спора бывших акционеров ЮКОСа с Российской Федерацией. Организация планирует обжаловать принятое решение, настаивая на необходимости отмены ареста в судебном порядке.

Ранее появилось сообщение от акционеров ЮКОСа, что права на товарные знаки "Союзплодоимпорта" были арестованы. Госпредприятие владеет товарными знаками на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.

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Автор: Илья Романович
#арест

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