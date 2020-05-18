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15:32   18 Мая 2020
Россия

КПРФ призвали наказать за подстрекательство к нарушению самоизоляции

КПРФ призвали наказать за подстрекательство к нарушению самоизоляции

Партия КПРФ продолжает поощрять нарушение режима самоизоляции. Коммунисты поддержали сотрудников «Мосгортранса», вышедших на стихийный протест из-за длительного карантина в здании общежития.

«Решили устроить некий такой бунт: вырвались на улицу, требуют, чтобы незамедлительно к ним прибыло руководство», — комментирует ситуацию председатель профсоюзов работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Карантинные ограничения в Москве, введенные из-за пандемии коронавируса, пока остаются в силе. Жители столицы остаются дома, чтобы остановить распространение вируса. Благодаря таким строгим мерам в понедельник, 18 мая 2020 года, впервые со второго мая в России за сутки зафиксировано меньше девяти тысяч новых случаев заражения.  

КПРФ видит в мерах предосторожности признаки насильственного заключения. Партия сообщила о протесте сотрудников «Мосгортранса» в Instagram. По мнению последователей Ленина, обязательный режим самоизоляции «запирает» людей в неволе. В комментариях к публикации эпидемиологов и политиков, которые рекомендовали ввести карантин, коммунисты почему-то вспоминают угнетателей рабочего класса строчками из «Варшавянки».

Prt Scr instagram.com

Политолог Юрий Самонкин рассказал «Политике Сегодня», что в этой ситуации проявляется «наплевательское» отношение партии Зюганова к проблеме коронавируса и инициативам, которые были приняты в этой связи Госдумой.

«Когда КПРФ одобряют или призывают к подобному, это уже по сути нарушение законодательства. В других странах за такое применяется уголовная ответственность. В нашем случае так поступить нельзя, но можно лишить депутатов мандата, что для них будет страшнее, чем уголовная ответственность. Здесь не нужна снисходительность, нужно уже призывать к ответственности тех политиков, которые такие акции поддерживают», — отметил эксперт.

Депутат Госдумы Евгений Марченко обратил внимание, что от самоизоляции устали не только рабочие и коммунисты, однако это не повод выходить на улицу и подвергать опасности окружающих людей.

«Всем нам сейчас действительно тяжело, все мы находимся дома и терпим. А некоторые вот начинают провоцировать людей на выход на улицу и нарушение самоизоляции. <…> Со стороны КПРФ это уже какое-то подстрекательство, официальная поддержка от политической партии. Они (КПРФ – прим. ред.) уже становятся маргинальной политической структурой, которая идет против общества и государства», — заявил политик.

Депутат Марченко призвал наказать КПРФ за подстрекательство к нарушению самоизоляции

По мнению народного избранника, отвечать по закону за подобные стихийные акции должны не только ее участники, но и политики, которые одобряют такое поведение и «пиарятся» на протестах. Люди, которые «подстрекают» нарушать, еще опаснее, чем митингующие.

«Вы понимаете, они же государственные люди, это часть политической системы, часть власти. И вот эта часть так предательски себя ведет по отношению к государству. За это надо наказывать, ужесточать имеющиеся меры», — добавил депутат Госдумы.

После начала стихийного протеста сотрудников «Мосгортранса» на место прибыла полиция и Росгвардия. Работники вернулись в здание общежития после предупреждений об аресте «зачинщиков неразрешенного публичного мероприятия».

В апреле нарушение режима самоизоляции обернулось для КПРФ заболеванием двух депутатов Госдумы — Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. У политиков нашли COVID-19 после акции возложения цветов к мавзолею Ленина в день 150-летия со дня рождения вождя революции.

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Автор: Роман Самойлов
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