Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

 Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»

Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»
Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

 Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов

Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов
В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

 Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада
Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

Путин поручил обеспечить Дагестан всем необходимым для борьбы с коронавирусом

 Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»

Родители и эксперты оценили «путинские выплаты»
Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Китай предоставит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от COVID-19

 Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов

Российские банки предупредили о возможности списания алиментов для погашения долгов
В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

 Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада
13:16   18 Мая 2020
Политика

Мишустин заявил о необходимости бесперебойного функционирования "Госуслуг"

Мишустин заявил о необходимости бесперебойного функционирования "Госуслуг"

Портал "Госуслуги" должен осуществлять бесперебойную обработку заявлений на получение детских пособий, подготовившись к выплатам с 1 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение издал глава российского кабмина. Ранее власти РФ приняли решение о выплатах материальных пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 15 лет, в связи со сложившейся ситуацией в стране, связанной с пандемией COVID-19. Подача заявки на получение выплаты возможна при помощи портала "Госуслуги", однако из-за большого количества обращений наблюдалась нестабильная работа сервиса в первые дни после начала реализации инициативы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#госуслуги #мишустин #детские пособия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...