Мишустин заявил о необходимости бесперебойного функционирования "Госуслуг"

Портал "Госуслуги" должен осуществлять бесперебойную обработку заявлений на получение детских пособий, подготовившись к выплатам с 1 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение издал глава российского кабмина. Ранее власти РФ приняли решение о выплатах материальных пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 15 лет, в связи со сложившейся ситуацией в стране, связанной с пандемией COVID-19. Подача заявки на получение выплаты возможна при помощи портала "Госуслуги", однако из-за большого количества обращений наблюдалась нестабильная работа сервиса в первые дни после начала реализации инициативы.