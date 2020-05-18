Кабмин выделит более 7 млрд рублей на доплаты работникам соцучреждений в связи с COVID-19

Правительство России выделит свыше семи миллиардов рублей на допвыплаты работникам соцучреждений страны в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные выплаты в связи с эпидемией коронавируса получат 144 тыс. работников социальных учреждений страны. На эти цели кабмин выделит свыше 7 млн рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщил сегодня в ходе совещания по COVID-19 глава правительства Михаил Мишустин.

Он также призвал ответственных за выплаты избежать повторения ситуации с перечислениями медикам, работающим с коронавирусными больными.