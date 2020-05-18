В Иране рассказали о последствиях нефтяного столкновения России и Эр-Рияда

Саудовская Аравия, развязав ценовую войну с Россией на нефтяном рынке, сама загнала себя в экономический кризис, из которого ей теперь необходимо выбираться через принятие непопулярных мер.

Об этом в понедельник пишет иранское издание Kayhan, перечисляя проблемы, с которыми сейчас приходится разбираться Саудовской Аравии, а это, помимо «нефтяной склоки» с Россией, которая привела к беспрецедентно низким ценам на черное золото, еще и продолжающаяся война в Йемене, гигантские выплаты, предоставленные Трампу в качестве поддержки действий США в Сирии, и ошибки наследного принца Мухаммеда Ибн Салмана, который фактически руководит государством. В результате саудовская экономика оказалась в таком плачевном состоянии, что Эр-Рияду пришлось пойти секвестр бюджета, то есть сократить социальные выплаты, а также в три раза увеличить налоги.

«Наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, точнее, не он сам, а плачевные итоги его политики, привели государство к тому, что одна из богатейших стран мира с колоссальными «нефтяными» поступлениями, вынуждена теперь пойти на секвестр бюджета», — говорится в статье.

Автор отмечает, что в вину наследному принцу ставят помимо войны в Йемене и дорогостоящей поддержки разнообразных террористических бандформирований по всему Ближнему Востоку, еще и покупку коллекций картин, строительство роскошных дворцов и вилл, необоснованные огромные инвестиции в западные компании и колоссальные суммы, переданные президенту США. В добавок к этому именно Мухаммеда бен Салмана винят в нежелании договариваться с Россией о сокращении объемов нефтедобычи, что вылилось в недавний небывалый кризис и привело к рекордному падению цен на нефть.

Теперь же правительство Саудовской Аравии, в попытке залатать дырявый бюджет королевства, не нашло лучшего выхода, чем переложить бремя ответственности на плечи налогоплательщиков.

О непопулярных мерах властей 11 мая сообщило государственное информационное агентство СА. Как отмечалось, правительство решило с начала июня приостановить социальные выплаты, увеличив при этом налог на добавленную стоимость в три раза – с 5% до 15%.

До этого саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джадаан заявил:

«По расчетам, пока не подойдет к концу второй квартал текущего года, судить о том, насколько сильно повлияла вспышки коронавирусной инфекции на экономику страны, и также оценить в полной мере все негативные от нее последствия, будет нельзя».

Кроме того, министр отметил, что в Эр-Рияде задумались о том, чтобы обратиться к международным финансовым организациям за дополнительными займами, чтобы компенсировать сокращение «нефтяных поступлений» в бюджет.

В то же время, президент Высшего Революционного комитета Йемена Мухаммед Али аль-Хуси, отметил, что руководство Саудовской Аравии в попытке выбраться из экономического кризиса даже не рассматривает возможности остановить войну с Йеменом, которая очень дорого обходится Эр-Рияду.