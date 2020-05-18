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13:00   18 Мая 2020
Общество

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что уже 27 регионов страны готовы к постепенному смягчению введенных ограничений.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России удалось остановить. Медики наблюдают позитивную динамику на территории страны, передал глава кабмина прогноз. Большое количество людей идут на поправку и возвращаются домой. Мишустин заявил об этом в ходе онлайн-совещание координационного совета по борьбе с COVID-19, при этом он сам находится в больнице, где продолжает лечение от коронавирусной инфекции.

В 27 регионах наблюдается позитивная динамика. Руководство областей готовится к поэтапному смягчению мер, которые были введены ранее для предупреждения распространения заболевания. Актуальную информацию о пандемии следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #мишустин #коронавирус

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