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12:57   18 Мая 2020
Общество

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Сотрудники Роскачества проверили несколько популярных отечественных марок креветок. В результате исследований было зафиксировано несколько отклонений от нормы.

Под проверку попали 10 распространенных марок производителей замороженных фасованных креветок. Большинство из них соответствуют всем нормам ГОСТа, включая отсутствие вредных веществ, правильный вес и качество. К сожалению, две марки не оправдали надежд сотрудников Роскачества.

Согласно результатам исследования, в продукции "Каждый День" и Polar premium были обнаружены следы мышьяка, содержание которого превышало установленные нормы. Также в одной из марок были зафиксированы остатки антибиотиков, которые запрещены при производстве фасованных креветок. Результаты исследования были направлены нарушителям с требованием их устранить. В противном случае будут приняты штрафные санкции в отношении  указанных производителей.

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Автор: Юлия Яковлева
#нарушения #роскачество

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