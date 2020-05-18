Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

 Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей
Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

 Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ
Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

 Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe
Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

 Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей
Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

 Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ
Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

 Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe
12:55   18 Мая 2020
Политика

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории России остается сложной, но правительству удалось остановить рост заболеваемости. Во всех регионах наблюдается позитивная динамика, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что правительство выделит семь миллиардов рублей на премии работникам социальных учреждений, которые принимали непосредственное участие в противостоянии с вирусом. Премьер подчеркнул, что эти деньги должны быть доведены до адресатов без промедлений.

Мишустин ранее заявил, что ответственные региональные органы должны осуществлять выплаты сотрудникам медицинского персонала, задействованным в борьбе с COVID-19, незамедлительно после получения средств в бюджет региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#правительство рф #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...