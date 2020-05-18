Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории России остается сложной, но правительству удалось остановить рост заболеваемости. Во всех регионах наблюдается позитивная динамика, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что правительство выделит семь миллиардов рублей на премии работникам социальных учреждений, которые принимали непосредственное участие в противостоянии с вирусом. Премьер подчеркнул, что эти деньги должны быть доведены до адресатов без промедлений.

Мишустин ранее заявил, что ответственные региональные органы должны осуществлять выплаты сотрудникам медицинского персонала, задействованным в борьбе с COVID-19, незамедлительно после получения средств в бюджет региона.