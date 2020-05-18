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12:52   18 Мая 2020
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Прокуратура проверяет сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве

Прокуратура проверяет сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве

В ведомстве сообщили, что личные данные москвичей, которые были оштрафованы за нарушение рекомендованного режима самоизоляции, оказались в общем доступе.

Личные данные жителей Москвы утекли в Сеть из-за уникального идентификатора начислений (УИН) штрафа за самоизоляцию. Данные граждан, в отношении которых были составлены протоколы о нарушении карантинных мер, оказались в общем доступе.

По данным ведомства, если ввести номер УИН на сайте для оплаты штрафов, то оказывается доступной информация о документе, который удостоверяет личность нарушителя. Вручную собирать такую информацию сложно, однако те, кто поставит перед собой такую цель, смогут сделать это в автоматизированном режиме.

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Автор: Василий Пименов
#москва #личные данные #самоизоляция

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