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12:21   18 Мая 2020
Общество

Последний самолет с военными РФ, помогавшими бороться с COVID-19, вылетел из Сербии

Последний самолет с военными РФ, помогавшими бороться с COVID-19, вылетел из Сербии

Самолет с российскими военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом, вылетел из аэропорта в Сербии. Это заключительный из четырех рейсов Военно-транспортной авиации РФ по этому направлению.

Из аэропорта Батайница в Белграде вылетел заключительный самолет с российскими военными на борту. Ранее они помогали бороться с коронавирусом на территории Сербии. Всего, по сообщению Минобороны, в понедельник Военно-транспортная авиация РФ совершила четыре рейса по вывозу помогавших Белграду российских военных. Это более 20 человек и семь единиц военной техники.        

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Автор: Кристина Мокроусова
#помощь #россия #самолет #сербия #военные #коронавирус

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