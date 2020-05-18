Последний самолет с военными РФ, помогавшими бороться с COVID-19, вылетел из Сербии

Самолет с российскими военнослужащими, которые помогали в борьбе с коронавирусом, вылетел из аэропорта в Сербии. Это заключительный из четырех рейсов Военно-транспортной авиации РФ по этому направлению.

Из аэропорта Батайница в Белграде вылетел заключительный самолет с российскими военными на борту. Ранее они помогали бороться с коронавирусом на территории Сербии. Всего, по сообщению Минобороны, в понедельник Военно-транспортная авиация РФ совершила четыре рейса по вывозу помогавших Белграду российских военных. Это более 20 человек и семь единиц военной техники.