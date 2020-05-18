Пенсионеры получили досрочные денежные выплаты за апрель

Из-за распространения COVID-19 пенсия в апреле российским гражданам была начислена раньше времени, вне обычного графика.

Председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин сообщил, что в апреле пенсионные начисления российские граждане получат досрочно, вне графика. Это связано с эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации.

Некоторое время назад стало известно, что граждане России подали примерно 7 млн заявок через портал госуслуг для получения единовременной выплаты, сообщили в понедельник в Минкомсвязи РФ. Заявки были отправлены через единый портал госуслуг.