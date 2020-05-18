Иран не заинтересован в отставке президента Сирии Асада

Официальный Тегеран опроверг утверждения в якобы заинтересованности в уходе в отставку сирийского лидера Башара Асада.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что у Ирана и Сирии близкие и дружественные отношения.

"Мы и другие (страны) не вправе решать за народ Сирии — ни мы, ни Россия не преследуем подобных целей", — передает агентство Fars.

Ранее координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин назвал слухи об отставке Асада сильно преувеличенными. В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Маис Курбанов подтвердил, что глава Сирии пользуется феноменальной поддержкой среди сирийцев.

Собеседник издания считает, что именно западные страны могли распространять слухи. Сирия развивается и сотрудничает с Россией, что не устраивает другие государства.