Глава Минфина Белоруссии заявил о переговорах по привлечению $3 млрд внешних ресурсов

Белоруссия проводит переговоры о привлечении порядка 3 млрд долларов внешних ресурсов. Соответствующую информацию предоставил глава Минфина РБ Максим Ермолович.

Таким образом Минск рассчитывает на масштабное привлечение внешних ресурсов для поддержки экономики в условиях финансовой рецессии, вызванной коронавирусной пандемией в мире. При этом в середине апреля текущего года белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой оценивал потенциал заимствования денежных средств на уровне 2–2,5 млрд долларов США.

О том, что Белоруссия проводит переговоры о привлечении ресурсов со многими мировыми финансовыми институтами, сообщалось и ранее. Речь идет о возможном сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими западными организациями.