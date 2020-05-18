Террористы "Талибана" устроили теракт в провинции Газни

Боевики террористической группировки "Талибан" (запрещена в России) оказались виновными в подрыве машины в афганской провинции Газни.

Теракт произошел рано утром 18 мая. Машина, в которой находился террорист-смертник, взорвалась рядом с центром Национального управления безопасности в Газни. Большинство пострадавших оказались сотрудниками ведомства. Согласно последней информации, от ран погибло семеро человек. Более 40 человек сейчас получают медицинскую помощь.

Официальные представители власти подтвердили факт терроризма. Также они отметили, что злоумышленники напали на "религиозный центр" провинции.

Спустя некоторое время члены преступной организации "Талибан" объявили себя организаторами теракта. Устанавливаются все подробности произошедшего.