МИД Украины подготовил стратегический план по "возвращению" Крыма

Украинские власти подготовили план для так называемой стратегии по "возвращению" Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, что эксперты МИД подготовили по полуострову документ стратегического характера. Как отмечается в материале ТАСС, эта стратегия еще должна пройти доработку.

Кулеба планирует внести в предложенный план свои изменения. Также будут проведены консультации с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью. Министр заявил, что он не знает, каким должен быть окончательный формат этого документа.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. На полуострове был проведен референдум после государственного переворота на Украине. В результате голосования 16 марта большинство населения Крыма высказалось за вхождение в состав РФ.