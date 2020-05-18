Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

 Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей
Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

 Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ
Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

 Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe
Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

Мишустин: рост распространения COVID-19 в России удалось остановить

 Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей

Мышьяк найден в фасованных креветках двух производителей
Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

Мишустин проконтролирует получение медиками доплат от государства

 Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ

Мишустин отметил позитивную динамику COVID-19 в РФ
Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

 Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe

Фролов рассказал, как РФ может повлиять на строительство газопровода Baltic Pipe
11:45   18 Мая 2020
Политика

МИД Украины подготовил стратегический план по "возвращению" Крыма

МИД Украины подготовил стратегический план по "возвращению" Крыма

Украинские власти подготовили план для так называемой стратегии по "возвращению" Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр рассказал, что эксперты МИД подготовили по полуострову документ стратегического характера. Как отмечается в материале ТАСС, эта стратегия еще должна пройти доработку.

Кулеба планирует внести в предложенный план свои изменения. Также будут проведены консультации с другими органами власти, внешними экспертами и общественностью. Министр заявил, что он не знает, каким должен быть окончательный формат этого документа.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года. На полуострове был проведен референдум после государственного переворота на Украине. В результате голосования 16 марта большинство населения Крыма высказалось за вхождение в состав РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...