Минздрав: медики получат единовременную выплату за работу с COVID-19

Медицинские сотрудники, работающие с пациентами, у которых подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", получат единовременную выплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы Минздрава РФ Татьяны Семеновой.

Из документа следует, что врачи, которые непосредственно контактируют с коронавирусом, получат денежную выплату. В число таких сотрудников входят медработники стационаров и специализированных бригад скорой помощи, в частности водители.

Кроме того, доплата врачам, работающим с коронавирусом, будет начисляться вне зависимости от их должности. Сами больницы будут устанавливать список подразделений, которые могут претендовать на социальную помощь со стороны государства.

Отсчет начисления выплат врачам начался с 12 апреля. Деньги можно получить в сроки выдачи заработной платы.