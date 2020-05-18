Песков заявил, что сроки прямой линии Путина с россиянами не определены

Сроки прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина с гражданами страны пока не определены.

Информацией поделился официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. В этом году должна состояться 18-я ежегодная прямая линия Владимира Путина. Он традиционно общается с населением и отвечает на интересующие людей вопросы.

Любой желающий может спросить президента России о происходящем в стране или попросить его выразить мнение. Для этого используются разные каналы связи: звонки, СМС-сообщения, обращения через Сеть. Прямая линия является мощнейшим социологическим опросом, который позволяет гражданам донести руководству страны свои мысли. Мнение ранее выразил сам Владимир Путин.