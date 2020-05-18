Российский атом убивает бизнес энергомагнатов Запада

В этом году мощность «гибридного энергетического оружия» России возрастет на 1,1 ГВт за счет введения в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС близ границы с Евросоюзом. АЭС строится на территории Гродненской области Белоруссии при участии «Росатома» примерно в 50 километрах от Вильнюса. Власти прибалтийской страны недовольны выбором места.

В связи с этим президент Гитанас Науседа просит Еврокомиссию «использовать все инструменты, чтобы добиться от Минска выполнения требований ЕС по стресс-тестам до запуска электростанции, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан».

Вероятно глава прибалтийского государства не доверяет МАГАТЭ и европейским регуляторам, которые еще в 2018 году провели стресс-тесты и подтвердили соответствие БелАЭС всем нормам безопасности.

Проблема в другом, что прекрасно знают как в Литве, так и в ЕС. Производимая на атомных электростанциях электроэнергия по определению дешевле той, которая вырабатывается в Литве, в том числе и за счет поставок норвежского, американского и иного сжиженного газа на терминал с много говорящим названием «Независимость». Об этом пишет Forbes.

Об этом же говорят в Киеве. В программе Савика Шустера «Свобода слова» пару дней назад ведущие украинские политики обсуждали гибридное оружие России.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и министр топлива и энергетики страны с 2005 по 2006 год Иван Плачков с ужасом рассказывал о том, как Россия якобы захватывает местный и независимый энергорынок.

Экс-министр уверяет слушателей, что с запуском БелАЭС Россия затопит остатки Украины дешевой электроэнергией. Более того, Плачков уверен, что русские будут отдавать электроэнергию Украине даром, лишь бы уничтожить украинскую генерацию.

Бывший министр умалчивает о том, что знают в Службе безопасности Украины (СБУ). И речь идет о более эффективном инструменте уничтожения местной электроэнергетики, чем мифические бесплатные мегаватты из России и Белоруссии.

В письме временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова спикеру Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, говорится, что развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране угрожает полным уничтожением традиционных источников выработки электроэнергии. Как сказано в письме: за два последних года «зеленая» генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз – с 1,18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.

И вот как раз «зеленая» энергетика представляет реальную опасность для государств с серьезными экономическими проблемами. Это Германия может себе позволить тратить по 30 миллиардов евро в год на ВИЭ и постепенно замещать традиционную энергию более дорогой альтернативной.

Украина себе подобного без экономического краха позволить не может. Но очень старается. Дело в том, что бурный рост ВИЭ законодательно закреплен на годы вперед и именно производимая в этом сегменте электроэнергия подлежит обязательной покупке по завышенной фиксированной цене ­— 18 евроцентов.

«Это миф, что цена электроэнергии в Украине для населения дорогая. Если подсчитать, то на ее уплату в год приходится от 5 до 15% расходов», — уверяет соучредитель Союза активных потребителей и просьюмеров (САПП) Андрей Зинченко.

Не совсем понятно, в каком мире живет «эксперт», если 10% расходов на электроэнергию называет «нормальной».

В российской Госдуме прорабатывается законопроект, выравнивающий цены по всей России до среднестатистических 3,4 руб./кВт. А это всего 4,4 евроцента! При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что в регионах с меньшими тарифами они повышаться не будут.

Не удивительно, что в Киеве нервничают, сравнивая цены собственного рынка и российского. Помимо всего прочего, это наглядный пример для населения того, что на самом деле представляет из себя политика президента Владимира Зеленского.

Что до развития ВИЭ, то 90% иностранных инвестиций приходится на украинских же олигархов. Того же Рината Ахметова, использующего зарегистрированные в ЕС фирмы. Что обеспечивает как поддержку Евросоюза, так и скрывает истинных выгодополучателей.

А суммы колоссальные. ВИЭ Украины, дающая всего 3,6% электроэнергии, получает более 26% всех денег, которые платят за покупку электричества в стране. Общий объем привлеченных на сооружение ВИЭ за пять лет средств составил 4,9 млрд евро. И все эти миллиарды с лихвой возвращаются по самым высоким в ЕС тарифам.

При этом лоббисты «экологически правильной» электроэнергии предпочитают не замечать очевидного. Основатель Environmental Progress Майкл Шелленбергер, объясняет, что у «зеленой энергетики» одни минусы, особенно существенные в Европе. Здесь практически нет свободных земель и высока плотность населения, а земли нужно много и много больше распределительных линий. А еще нужны «тонны солнечных установок, при этом их мощность нестабильна, поэтому они (страны ЕС) полагаются на российский природный газ­».

Не зря до сих пор и атомная энергетика критически важна для 13 из 27 государств Евросоюза: на них вырабатывается около 26% всей электроэнергии ЕС.

Приблизительно столько же производят и АЭС России. При этом наличие собственного топлива для тепловых электростанций позволило в прошлом году выработать на них 616,8 млрд кВт/ч. АЭС России выдали еще 208,6 млрд кВт/ч., ГЭС — 190,3 млрд кВт/ч. В сумме — более триллиона киловатчасов.

Из этого следует, что проблема не в бесплатной электроэнергии из России или Белоруссии, а в фундаментальных подходах к развитию своей страны и электроэнергетики, в частности. Законодательно закрепленная в ЕС парадигма, которую распространяют и на все доступные ему территории, реально убивает конкурентов в виде дешевой электроэнергии, ранее производимой на той же Игналинской АЭС в Литве.

Старую закрыли, а новую не построили, хотя и обещали. На Украине идут по пути навязывания ВИЭ. При том, что действующие мощности АЭС уже подходят к концу срока эксплуатации. К примеру, закрытый «на плановый ремонт» 5-й блок Запорожской АЭС отслужит свое летом этого года.

Фактически, перед нами два диаметрально отличных подхода, две разных системы ценностей, два мира.

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