Совет безопасности РФ подготовил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Совбез России отметил необходимость профилактики экстремизма среди молодого населения страны, а также в информационном пространстве. Для этого была подготовлена новая редакция Стратегии противодействия, сообщает пресс-служба аппарата.

Программа была разработана в 2014 году, она рассчитана до 2025 года. Сейчас готова новая редакция проекта, в которой будут отображены направления государственной политики России, а также обозначены цели в области антиэкстремистских мероприятий.

Проект готовили в МВД РФ совместно с другими ведомствами и аппаратом Совета безопасности. Недавно президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, в рамках которого прошло обсуждение ситуации внутри страны, а также за ее пределами. Подобные мероприятия проводятся с учетом необходимости осуществления национальных интересов страны, заявил президент.