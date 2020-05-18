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11:14   18 Мая 2020
Общество

Совет безопасности РФ подготовил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Совет безопасности РФ подготовил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Совбез России отметил необходимость профилактики экстремизма среди молодого населения страны, а также в информационном пространстве. Для этого была подготовлена новая редакция Стратегии противодействия, сообщает пресс-служба аппарата.

Программа была разработана в 2014 году, она рассчитана до 2025 года. Сейчас готова новая редакция проекта, в которой будут отображены направления государственной политики России, а также обозначены цели в области антиэкстремистских мероприятий.

Проект готовили в МВД РФ совместно с другими ведомствами и аппаратом Совета безопасности. Недавно президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ, в рамках которого прошло обсуждение ситуации внутри страны, а также за ее пределами. Подобные мероприятия проводятся с учетом необходимости осуществления национальных интересов страны, заявил президент.

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Автор: Ирина Большунова
#совбез #безопасность #экстремизм

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